زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا نجاحًا ديموقراطيًا

زيلينسكي يأمل بأن يحقق المتظاهرون في جورجيا نجاحًا ديموقراطيًا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن أمله بأن يحقق آلاف المحتجين على مشروع قانون "العملاء الأجانب" في جورجيا "نجاحًا ديموقراطيًا" في تحركهم ضد تشريع يعتبره منتقدوه أشبه بالتشريع الروسي المستخدم لإسكات المنتقدين.



وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية: "ما من أوكراني لا يتمنى لجورجيا الصديقة النجاح. النجاح الديموقراطي، النجاح الأوروبي".

