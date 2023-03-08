إيران مستعدة للتعاون بالملف النووي وترفض الإتهامات الغربية بالتصعيد

إيران مستعدة للتعاون بالملف النووي وترفض الإتهامات الغربية بالتصعيد

أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري-أصل الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون في ملفها الذري على الرغم من تنديد قوى غربية بـ"تصعيد نووي خطير".



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أجرى الجمعة والسبت زيارة لإيران تلقى خلالها ضمانات بشأن نوايا الجمهورية الإسلامية بعد العثور على جزيئيات من اليورانيوم المخصب بنسبة تناهز تلك التي يتطلبها إنتاج سلاح نووي.



وقال نذيري-أصل في تصريح لوكالة فرانس برس: "هناك عمل كثير يتعين القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة لمعالجة المسائل ذات الإهتمام المشترك، ولهذه الغاية تبدي إيران إستعدادًا كبيرًا للعمل مع رافايل غروسي".



ورأى أنه "علينا أن نتجنب المواجهة وأن نعمل معًا بحس كبير من المسؤولية".