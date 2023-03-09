جرح شخصين على الأقل في انفجار جديد في كييف

جرح شخصين على الأقل في انفجار جديد في كييف



أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن شخصين أصيبا بجروح في انفجار في غرب العاصمة الأوكرانية الخميس، وسط موجة من الضربات الروسية التي تستهدف أنحاء واسعة من البلاد.



وكتب على منصة تلغرام أن "شخصين أصيبا بجروح" جراء انفجار في منطقة سفياتوشينسكي، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق عن "انفجارات" في منطقة جنوبية من المدينة.