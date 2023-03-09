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ضربات تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-03-09 | 01:06
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ضربات تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا
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ضربات تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا

ضربات تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا

استهدفت ضربات منطقتي خاركيف وأوديسا الواقعتين في شرق أوكرانيا وجنوبها.
 
وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها. المحتلّون يستهدفون مجدداً بنى تحتية حيوية". 
    
بدوره، قال ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا إنّ "صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضراراً بمبان سكنية"، واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ"ضربة صاروخية ضخمة".

أخبار دولية

خاركيف

أوديسا

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