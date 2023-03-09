مقتل حاكم ولاية بلخ المعين من طالبان في انفجار بشمال أفغانستان

مقتل حاكم ولاية بلخ المعين من طالبان في انفجار



قُتل حاكم ولاية بلخ المعين من طالبان في انفجار وقع في مكتبه الخميس على ما أعلنت الشرطة.



وقال المتحدث باسم شرطة بلخ آصف وزيري لوكالة فرانس برس إن "شخصين، أحدهما محمد داوود مزامل حاكم بلخ، قتلا في انفجار هذا الصباح" مضيفا أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.