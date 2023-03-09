ثلاثة أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في اسبانيا

علق ثلاثة أشخاص على عمق 900 متر في منجم للبوتاس في منطقة كاتالونيا في شمال شرق أسبانيا على إثر حادث وقع الخميس، حسبما ذكرت فرق الإطفاء.



وأعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس في كاتالونيا أن "ثلاثة أشخاص عالقون على عمق حوالى 900 متر" داخل المنجم الواقع في منطقة سوريا.



واضاف "ندرس مع الشركة" التي تملك المنجم "كيفية القيام بإنقاذهم".



وتملك المنجم شركة "آي سي إل إيبيريا" فرع عن المجموعة الاسرائيلية "آي سي إل" في اسبانيا.



وقالت الشرطة الكاتالونية إن "انهيارا" قبيل الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في المنجم تحت الأرض، موضحة انها نشرت وحدات متخصصة للمشاركة في عملية الإنقاذ، بما في ذلك وحدة للكلاب المدربة.



وذكرت إدارة الطوارئ في المنطقة أنها أرسلت مروحية طبية وفريقا من الأطباء النفسيين.