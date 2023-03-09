رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق في حادث القطارين

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس بـ"شفافية مطلقة" في التحقيق حول حادث اصطدام القطارين الذي أودى بحياة 57 شخصًا في 28 شباط في اليونان وأثار موجة غضب في البلد.



وأكّد ميتسوتاكيس، في مستهل اجتماع حكومي هو الأول منذ المأساة، أنه سيكون هناك "شفافية مطلقة في التحقيق لاكتشاف نقاط القصور" في نظام النقل.



ولقي 57 شخصا على الأقل حتفهم ولا يزال 14 شخصا في المستشفى بعد حادث اصطدام بين قطار شحن وقطار كانت غالبية ركابه من الطلاب كانا يسيران على السكة نفسها قرب مدينة لاريسا في وسط البلاد في 28 شباط.



وجرت الأربعاء أكبر احتجاجات في أثينا حيث نزل أكثر من 40 ألف شخص إلى الشارع حاملين لافتات كتب على بعضها "لم يكن حادثا بل جريمة" و"كان من الممكن أن يكون أي منا على ذلك القطار".