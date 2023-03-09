قتلى ومفقودين بعد غرق عبّارة صغيرة في الغابون

أسفر غرق عبّارة صغيرة في رحلة بين العاصمة الغابونية ليبرفيل وبور جنتيل ليل الأربعاء الخميس عن مصرع شخصين وفقدان 28 آخرين، حسبما أعلن مسؤول في سلطات الميناء لوكالة فرانس برس.



وكتبت شركة "رويال كوست مارين" على صفحتها على فيسبوك الخميس أنه بعد إبحار عبارة نقل المسافرين ابلغ الطاقم عن تسرب للمياه بين الساعة الثالثة والرابعة.



وأضافت أن هذا التسرب أدى إلى فقدان السيطرة على القارب، مشيرة إلى أنه تم تنبيه السلطات وخدمات الطوارئ في مكان الحادث ويجري إنقاذ الركاب.