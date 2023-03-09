لافروف: موسكو تعتبر تمديد اتفاق الحبوب "معقدًا"

موسكو تعتبر تمديد اتفاق الحبوب "معقدًا"



وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الخميس المفاوضات الهادفة إلى تمديد اتفاق الحبوب لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وسط الغزو الروسي لأوكرانيا بأنها "معقّدة".



وأكّد أن بنود الاتفاق التي تعود بالفائدة على روسيا "لم تطبق على الإطلاق"، مضيفًا: "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقّدة إلى حد ما". وتنتهي اتفاقية الحبوب هذه الأساسية لإمدادات الغذاء العالمية في 18 آذار.