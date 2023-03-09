عبداللهيان الى سوريا

عبداللهيان الى سوريا

توجه وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان الى سوريا.



واطلع عبد اللهيان والوفد المرافق على عدد من المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينة جبلة.



ووصل عبد اللهيان إلى مطار اللاذقية الدولي للاطلاع على الأضرار التي خلفها الزلزال وأوضاع العائلات المتضررة والمقيمة في مراكز الإيواء.