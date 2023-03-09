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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه البحر
أخبار دولية
2023-03-09 | 06:35
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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه البحر
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه البحر
أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الغربية، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إنها "رصدت الإطلاق من مدينة نابو الساحلية الكورية الشمالية عند الساعة 6,20 بعد الظهر (09,20 ت غ)".
أخبار دولية
كوريا الشمالية
صاروخ بالستي
البحر
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