الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا

أخبار دولية
2023-03-09 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا

نفت الأجهزة الأمنية الأوكرانية تخطيطها لهجوم يتهمها انفصاليون لروسيا في مولدافيا بتدبيره ضد منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.
     
وقالت الأجهزة الأمنية في بيان: "أي تصريحات لممثلي (...) "جمهورية ترانسدنيستريا الشعبية" المزيفة بشأن مشاركة الأجهزة الأمنية في التحضير لهجوم إرهابي يجب اعتبارها محض استفزاز من قبل الكرملين".

أخبار دولية

أوكرانيا

هجوم

مولدافيا

LBCI التالي
العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا في سويسرا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه البحر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:24

أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا وتدين "الاستفزاز" من قبل الكرملين

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-07

وزير روسي: السيطرة على باخموت "أساسية" لتواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-27

قتيلان بهجوم روسي بمسيّرات إيرانية في غرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-27

قتيل وأربعة جرحى في هجوم روسي بمسيّرة في غرب أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:48

اجتماع الإثنين في جنيف بين روسيا والأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
10:53

وزير الدفاع الاميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينين

LBCI
أخبار دولية
10:50

بوريل: موسكو ارتكبت "انتهاكا خطيرا" للأمن النووي في محطة زابوريجيا

LBCI
أخبار دولية
10:23

باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:14

بكركي...أقرب إلى "الخيار الثالث"؟ (الاخبار)

LBCI
اقتصاد
09:13

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
09:29

عقد قران يثير جدلاً... مهر قيمته كيلوغرام من الذهب ومؤخر يساوي مليار يورو! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-03-07

بصوت إليسا وكلمات مروان خوري... الملكة رانيا تنشر أغنية خاصة لابنتها الأميرة إيمان قبل عقد قرانها! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:34

محفوض: تقييم للوضع بعد ظهر الإثنين المقبل لاتخاذ الموقف المناسب من استكمال العام الدراسي في المدارس الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:27

مخرج يلوح في الافق يجنّب مريض الكلى والضغط المزيد من الاعباء

LBCI
أخبار لبنان
05:28

ميقاتي بعد لقائه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك: مفتاح الحل الاساسي هو الحل السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:12

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:13

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
07:24

جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!

LBCI
أخبار لبنان
05:06

إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء

LBCI
خبر كاذب
04:00

ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح

LBCI
أمن وقضاء
14:20

في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة