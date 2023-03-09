أوكرانيا تنفي تخطيطها لهجوم في مولدافيا

نفت الأجهزة الأمنية الأوكرانية تخطيطها لهجوم يتهمها انفصاليون لروسيا في مولدافيا بتدبيره ضد منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.



وقالت الأجهزة الأمنية في بيان: "أي تصريحات لممثلي (...) "جمهورية ترانسدنيستريا الشعبية" المزيفة بشأن مشاركة الأجهزة الأمنية في التحضير لهجوم إرهابي يجب اعتبارها محض استفزاز من قبل الكرملين".