العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا في سويسرا

عُثر على 4 جثث في فيلا عائلية سويسرية شهدت حريقًا وانفجارًا الخميس في منطقة إيفردون-لي-بان، كما ذكرت شرطة كانتون فود (غرب)، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن طفل.



وقال مسؤول الاتصالات في شرطة فود ألكسندر بيسنز لوكالة فرانس برس: "ابلغنا الساعة 06,40 (05,40 ت غ) بوقوع انفجار في المنزل، تلاه حريق وهذه هي الوقائع التي نقلت إلينا".



وبحسب بيان للشرطة، كان عدد من الأشخاص داخل المنزل عند الانفجار. وعُثر على أربعة قتلى بين الأنقاض.



وقال البيان: "لا نزال نبحث عن طفل"، مشيرًا إلى أن المبنى دُمّر بالكامل جرّاء الحريق.



وأوضحت صحيفة "24 اور" المحلية أن عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت تعيش في المنزل.



ولا تزال أسباب الحادث غير محددة.



وأعلن بيسنز أن "التحقيق بدأ"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه بعد جزم ما إذا كان الانفجار وقع قبل الحريق أو بعده.