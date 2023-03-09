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أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية

أخبار دولية
2023-03-09 | 08:45
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أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية
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أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية

أعلنت الشركة المشغّلة للطاقة النووية في أوكرانيا أنها أعادت التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية بعد قطع الشبكة عنها في وقت سابق من اليوم إثر موجة من ضربات روسية استهدفت مختلف أنحاء البلد. 
      
وقالت الشركة في بيان على تلغرام: "أعاد خبراء شركة "أوكرانيرغو" إمدادات الطاقة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعطلت بسبب الضربات الصاروخية اليوم".

أخبار دولية

أوكرانيا

التيار الكهربائي

زابوريجيا

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