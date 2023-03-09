موسكو تعلن مشاركتها في مفاوضات مع الأمم المتحدة الاثنين في جنيف بشأن تجديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مندوبين روسًا يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جنيف الاثنين، بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها.



وقالت زاخاروفا لصحافيين: "إن الجولة المقبلة من المشاورات مقررة في 13 آذار في جنيف. سيشارك الوفد الروسي المؤلف من ممثلي عدد من الوزارات (...) ستُناقَش الاتفاقية".



وفي وقت سابق اليوم، وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المفاوضات الهادفة إلى تمديد الاتفاقية بأنها "معقّدة".