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باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين

أخبار دولية
2023-03-09 | 10:23
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باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين
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باريس تجدد دعوتها لحماية المدنيين الفلسطينيين

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: فرنسا تدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين

جدّدت الحكومة الفرنسية دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، في ظلّ تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلّة.
      
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر: "تحثّ فرنسا الأطراف على تنفيذ طلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العائدة إلى 20 شباط الماضي، خصوصًا تلك المتعلقة بوقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين".
      
وتأتي هذه الدعوة بعد عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين من بينهم عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما) من مخيم عسكر في مدينة نابلس. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتله في مخيم جنين لانه متهم بقتل مستوطنَين في 26 شباط.
      
وقُتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم شابان ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي صباح الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
      
وقالت آن-كلير لوجاندر: "من الضروري جدا إعادة رسم آفاق سياسية لصالح حلّ الدولتين (...) من أجل تحقيق سلام مُحقّ ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين".
      
ومنذ تولّي بنيامين نتانياهو السلطة في نهاية كانون الأول، تتصاعد المواجهات خصوصاً في الضفّة الغربية، حيث يكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته منذ أكثر من عام تقريباً، مع مقتل 75 فلسطينياً من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين منذ بداية العام. 
     
وأعلنت لوجاندر أن "فرنسا تدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

أخبار دولية

باريس

الفلسطينيين

الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية

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