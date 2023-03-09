بوريل: موسكو ارتكبت "انتهاكا خطيرا" للأمن النووي في محطة زابوريجيا

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا ارتكبت الخميس "انتهاكا خطيرا للأمن النووي" بالتسبب بقطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية بعد شنّ ضربة.



وقال بوريل لصحافيين في ستوكهولم: "إنه انتهاك خطير للأمن النووي تسببت به روسيا"، مشيرًا إلى أن الحاجة الموقتة لاستخدام مولدات الديزل لتبريد المحطة لساعات عدة قبل إعادة التيار الكهربائي فاقمت "بشكل كبير" مخاطر وقوع حادث نووي.