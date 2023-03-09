وزير الدفاع الاميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينين

وزير الدفاع الأميركي حذر من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن أن واشنطن قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينين، محذرا من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن.



وقال أوستن في مؤتمر صحافي مع نظيره الاسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل ابيب: "نحن قلقون خصوصا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، مؤكدا أن واشنطن "ملتزمة بشدة أمن دولة إسرائيل" و"تعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي". وأضاف: "سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد".