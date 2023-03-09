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بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

أخبار دولية
2023-03-09 | 12:42
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بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى
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بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أصحاب المليارات وزيادة الضرائب على الشركات بنحو ثلاثة أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها.
     
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أغنى الأغنياء الأميركيين. أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28 بالمئة، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأميركية.

أخبار دولية

بايدن

ضرائب

الشركات الكبرى

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