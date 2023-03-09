بايدن يجدد دعمه لانضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي بعد لقائه رئيسها

بايدن يجدد دعمه لانضمام فنلندا الى حلف شمال الأطلسي بعد لقائه رئيسها



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن التقى نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في واشنطن الخميس لتجديد دعم الولايات المتحدة انضمام فنلندا بسرعة الى حلف شمال الأطلسي.



وقابل بايدن الرئيس الفنلندي بشكل وجيز خلال زيارة الأخير إلى واشنطن لإجراء لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان.



وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين إن بايدن دخل على اجتماع سوليفان مع نينيستو و"جدد دعمه القوي لانضمام فنلندا السريع إلى حلف شمال الأطلسي".



وأضافت أن بايدن ونينيستو "ناقشا التزامهما المستمر دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".



وتقدمت فنلندا إلى جانب السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الطلسي ردا على الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام.



ويتطلب انضمام البلدين موافقة بالإجماع من أعضاء الحلف الثلاثين، حيث لم تعط تركيا والمجر الضوء الأخضر لفنلندا والسويد حتى الآن.



