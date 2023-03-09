ثلاثة جرحى في إطلاق نار بتل أبيب والشرطة تشتبه في أنه "هجوم"

ثلاثة جرحى في إطلاق نار بتل أبيب والشرطة تشتبه في أنه "هجوم"



أصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص مساء الخميس في تل أبيب في حادث قد يكون "هجوما إرهابيا"، بحسب الشرطة الإسرائيلية.



وقالت الشرطة في بيان مقتضب "تحقق الشرطة في شبهة هجوم إرهابي... أطلق مشتبه به النار على أحد المارة قبل أن يحيّده عناصر شرطة".



وتم نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى بحسب منظمة الإغاثة "نجمة داود الحمراء".



وقال مدير "نجمة داود الحمراء" إيلي بين في تصريح لتلفزيون "كان" العام "قمنا بإجلاء ثلاثة مصابين بأعيرة نارية أحدهم في حالة حرجة وآخر في حالة خطرة وواحد إصابته طفيفة".



ووقع إطلاق النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب حيث أسفر هجوم نفذه فلسطيني عن مقتل ثلاثة أشخاص في نيسان 2022.



وتمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روما، "الشفاء العاجل للجرحى" في مداخلة تلفزيونية قصيرة.

