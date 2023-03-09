وزير إسرائيلي يعلن "القضاء" على منفذ إطلاق النار في تل أبيب

وزير إسرائيلي يعلن "القضاء" على منفذ إطلاق النار في تل أبيب



أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه تم "القضاء" على المسلح الذي أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص مساء الخميس في تل أبيب.



وقال بن غفير في بيان صادر عن مكتبه "هجوم خطير في تل أبيب... أهنئ الشرطي الذي قام في عمل شجاع بالقضاء على الإرهابي الخسيس وأنقذ العديد من الأرواح".