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الشرطة الألمانية تعلن مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة بهامبورغ

الشرطة الألمانية تعلن مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة بهامبورغ



أعلنت الشرطة الألمانية مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.



وقالت الشرطة عبر تويتر "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".