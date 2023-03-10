إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة

شي جينبينغ رئيس الصين لولاية ثالثة غير مسبوقة



أعيد الجمعة انتخاب شي جينبينغ بلا أيّ مفاجآت رئيسًا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدّتها خمس سنوات، إثر تصويت النوّاب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ التاسعة والستّين.



وكان شي حصل في تشرين الأوّل على تمديدٍ لمدّة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكريّة، وهما المنصبَين الأهمّ في سلّم السلطة في البلاد.

