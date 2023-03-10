الشرطة الإسرائيلية تعلن أن حصيلة هجوم تل أبيب لا تزال ثلاثة جرحى

الشرطة الإسرائيلية: حصيلة هجوم تل أبيب لا تزال ثلاثة جرحى



أكّد متحدّث باسم الشرطة الإسرائيليّة لوكالة فرانس برس أنّ حصيلة الهجوم الذي شهدته تلّ أبيب مساء الخميس لا تزال ثلاثة جرحى، مُتراجعًا بذلك عن تصريح سابق أفاد فيه بوفاة أحد هؤلاء المصابين متأثّرًا بجروحه.



وقال دين إلسدون لفرانس برس إنّ "الضحايا الثلاثة لهجوم اليوم في تلّ أبيب لا يزالون على قيد الحياة، وهذا يُصحّح تصريحًا سابقًا" أفاد فيه بوفاة أحد هؤلاء.