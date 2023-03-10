رئيس ميكرونيزيا يتهم الصين بالفساد والتهديد و"العدوانية السياسية"

رئيس ميكرونيزيا: نشهد عدوانية سياسية في بلادنا..

اتهم رئيس ميكرونيزيا المنتهية ولايته دافيد بانويلو الصين بالفساد وبممارسة المضايقات و"العدوانية السياسية" في رسالة حادة النبرة موجهة إلى البرلمان وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنها الجمعة.



وكتب بانويلو محذرا أعضاء البرلمان: "ببساطة، إننا نشهد عدوانية سياسية في بلادنا" متهما الصين بالتجسس وبممارسة الضغط على مسؤولين في الحكومة وبتوجيه "تهديدات مباشرة" إلى سلامته الشخصية.