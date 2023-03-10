شولتس يتوجه بأفكاره إلى ضحايا الاعتداء "الوحشي" على مركز لشهود يهوه في هامبورغ

شولتس يعلّق على مركز لشهود يهوه في هامبورغ



توجّه المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة بأفكاره إلى ضحايا الاعتداء "الوحشي" على مركز لشهود يهوه في هامبورغ وأقربائهم.



وكتب شولتس في تغريدة أن "عددًا من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية" مضيفًا "أفكاري معهم ومع أحبائهم".