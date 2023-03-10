بوتين يهنئ شي جينبينغ بولايته الرئاسية الثالثة ويشيد بـ"تعزيز" التعاون بين البلدين

بوتين يهنئ شي جينبينغ بولايته الرئاسية الثالثة ويشيد بـ"تعزيز" التعاون بين البلدين



وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة "تهانيه الصادقة" إلى شي جينبينغ بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في الصين وأشاد بـ"تعزيز" التعاون بين البلدين على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.



وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين: "روسيا تثمن للغاية إسهامكم الشخصي في تعزيز العلاقات بين بلدينا. إنني واثق بأنه من خلال التحرك معا، سنضمن تطوير تعاون روسي صيني مثمر في عدة مجالات".