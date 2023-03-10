الصين ترفض "افتراءات" رئيس ميكرونيزيا بعدما اتهمها بالفساد والتهديد

الصين: نرفض "افتراءات" رئيس ميكرونيزيا



ندّدت الصين بشدة الجمعة بـ"افتراءات" رئيس ميكرونيزيا المنتهية ولايته دافيد بانويلو الذي اتّهم بكين بممارسة الفساد والمضايقات والتهديد و"العدوانية السياسية" في رسالة حادة النبرة.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إن "هذه الافتراءات وهذه الاتهامات ضد الصين مخالفة بشكل كامل للوقائع. تعتبرها الصين غير مقبولة إطلاقًا".