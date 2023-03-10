البرلمان الجورجي يردّ مشروع القانون المثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية

البرلمان الجورجي يردّ مشروع القانون المثير للجدل حول تصنيف المنظمات غير الحكومية



ردّ النواب الجورجيون الجمعة مشروع قانون مثير للجدل اعتُبر منسوخا عن قانون روسي حول تصنيف بعض المنظمات ووسائل الإعلام على أنها "عملاء أجانب" وأثار هذا الأسبوع تظاهرات معارضة حاشدة في هذا البلد الواقع في القوقاز.



خلال جلسة برلمانية، رفض 35 من أصل 36 نائبًا شاركوا في التصويت، النصّ في القراءة الثانية، بعدما كان أُقرّ الثلاثاء في القراءة الأولى، ما أثار حركة احتجاجات وسلسلة إدانات دولية.