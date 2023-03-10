مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية المحتلة

قُتل فلسطيني الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك غداة يوم جديد في دوامة العنف المتواصلة منذ فترة شهد مقتل أربعة فلسطينيين أحدهم منفذ هجوم مسلح في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحى.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في وقت سابق من صباح اليوم (الجمعة) وصل مسلح فلسطيني يحمل سكاكين وعبوات ناسفة إلى محيط مستوطنة معاليه شمرون القريبة من مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية".



وأضاف الجيش أن "مستوطنا رصد الإرهابي الفلسطيني (...) وأطلق النار عليه وتمكّن من شلّ حركته".



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم الجيش مقتل الفلسطيني.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية من جهتها "استشهاد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاماً)، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية".



وأكدّ الجيش أن قواته قامت "بتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على مشتبه بهم إضافيين في الموقع".

