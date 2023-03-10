الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء "المشاعر المعادية لروسيا" في تظاهرات جورجيا

اتّهم الكرملين الولايات المتحدة بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى شوارع جورجيا هذا الأسبوع.



وفي إشارة إلى تصريح أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي من نيويورك دعماً للمتظاهرين، رأى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنها تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، ولكن من أميركا، معتبراً أن "يداً مرئية" تعمل على "إثارة شعور معادٍ لروسيا".



وأضاف: "نتابع ذلك بعناية شديدة وبقلق كبير".



وتشهد جورجيا منذ عدّة أيام تظاهرات ضدّ مشروع قانون يقول منتقدوه إنه مستوحى من قانون روسي يستخدمه الكرملين لقمع معارضيه.