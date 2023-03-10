استراليا والهند تتعهدان تعزيز العلاقات بينهما في مجال الدفاع

تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي في ختام اجتماع بتعزيز العلاقات في مجال الدفاع.



وخلال زيارته التي استمرت أربعة أيام، أعلن ألبانيزي على متن "آي ان اس فايبرنت" أول حاملة طائرات هندية الصنع، عن تدريبات عسكرية مشتركة جديدة بين الهند وأستراليا.



وشدد مودي للصحافيين، بعد اجتماعه مع نظيره الاسترالي، على أن التعاون الأمني ركيزة مهمة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند واستراليا.



وأكد رئيس الوزراء الأسترالي من جهته، أنه تم إحراز تقدم كبير وطموح مع الهند في مجال الدفاع.



وأضاف ألبانيزي :"ناقشنا البيئة الأمنية العالمية التي يزداد غموضها وتعهدنا بتعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية بين أستراليا والهند".



وتشكل أستراليا والهند إلى جانب الولايات المتحدة واليابان تكتلا رباعيا يسمى "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) وهو تحالف استراتيجي غير رسمي بدأ في 2007 وتم إنعاشه في 2017 لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين في منطقة المحيط الهادئ.



ويغادر ألبانيزي نيودلهي صباح السبت.



وسيلتقي مجددا نظيره الهندي في أستراليا في أيار المقبل بمناسبة اجتماع جديد لـ"كواد".