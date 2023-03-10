بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إثيوبيا الأسبوع المقبل لمناقشة جهود السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي زعزعت العلاقات بين البلدين اللذين كانا حليفين مقربين، على ما أعلنت الوزارة الجمعة في بيان.



وسيقوم بلينكن بأول زيارة لدبلوماسي أميركي كبير للنيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل، وفق البيان.

