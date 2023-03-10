البابا فرنسيس يتحدث عن "مصالح امبريالية" في حرب أوكرانيا

تحدث البابا فرنسيس في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام "ار اس إي" نُشرت مقاطع منها الجمعة عن "مصالح إمبريالية" في أوكرانيا و"ليس للإمبراطورية الروسية فقط".





قال البابا الأرجنتيني في المقابلة التي أجريت باللغة الإيطالية إن هناك في أوكرانيا "مصالح إمبريالية، ليس فقط للإمبراطورية الروسية بل لإمبراطوريات الأطراف الأخرى، ومن سمات أي امبراطورية أن تضع الأمم في المرتبة الثانية".