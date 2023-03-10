واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"

جون كيربي: نعتقد أن روسيا تتبع خيارات لإضعاف حكومة مولدافيا

اتّهمت الولايات المتحدة اليوم، روسيا بمحاولة زعزعة استقرار مولدافيا، خصوصا عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، للإتيان بحكومة موالية لموسكو في نهاية المطاف.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "نعتقد أن روسيا تتبع خيارات لإضعاف حكومة مولدافيا، على الأرجح بهدف رؤية إدارة صديقة لروسيا".