واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني: ينبغي رؤية "ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها"

واشنطن ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني لكن تشكك في احترام إيران التزاماتها

رحبت الولايات المتحدة باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران التزاماتها.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: "نحن نرحب" بالاتفاق الدبلوماسي، لافتا الى أنه ينبغي رؤية "ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها".