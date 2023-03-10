بايدن: اقتصادنا يسلك الاتجاه الصحيح

بايدن: الاقتصاد الأميركي يتعافى

أعلن الرئيس جو بايدن أن الاقتصاد الأميركي يتعافى مع تراجع التضخم تدريجا فيما تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن الأميركيين يستعيدون التفاؤل.



وقال بايدن من البيت الأبيض: "اقتصادنا يسلك الاتجاه الصحيح"، مشيرا إلى ثقته في خفض معدلات التضخم. لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع سقف الديون الأميركية يشكل "أكبر تهديد" للاقتصاد.