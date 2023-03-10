المعارضة تتهم الحكومة اليونانية بـ"التهرب من مسؤولياتها" في حادث القطار

اتهم زعيم المعارضة اليوناني أليكسيس تسيبراس الجمعة الحكومة برئاسة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس "بالتهرب من مسؤوليتها" و"التستر على الحقيقة" في حادث القطار الذي أودى بحياة 57 شخصا.





وقال تسيبراس، رئيس الوزراء السابق (2015-2019) وزعيم الحزب اليساري الراديكالي سيريزا إن "الهروب من المسؤولية محاولة لإخفاء الحقيقة"، مؤكداً أنّ "المجتمع اليوناني بأسره يطالب بالحقيقة والعدالة".





وتعهّد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس التحقيق في المأساة بـ"شفافية مطلقة"، لكشف ملابسات حادث التصادم الذي وقع في 28 شباط في تيمبي على بعد 350 كيلومترًا شمال أثينا.

