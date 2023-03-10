انتقادات للحكومة الاسرائيلية على خلفية الاتفاق السعودي الإيراني

اتهمت المعارضة الإسرائيلية الجمعة حكومة بنيامين نتانياهو بإهمال الدبلوماسية للتركيز على الإصلاح القضائي المثير للجدل عقب إعلان استئناف العلاقات بين السعودية وإيران.





حقق نتانياهو انجازا دبلوماسيا كبيرا العام 2020 من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب فيما لا تعترف معظم الدول العربية بالدول العبرية.





منذ بدء هذه العملية المعروفة باسم "اتفاقات أبراهام"، لم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي قطّ أن هدفه النهائي هو انضمام السعودية إليها من أجل إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران، عدو إسرائيل منذ الثورة الإسلامية العام 1979.