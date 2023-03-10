محادثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في جنيف لتبادل أسرى

أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون أن الأطراف المتحاربة في اليمن ستجري محادثات في جنيف اعتبارا من السبت لمناقشة تبادل الأسرى بين الأطراف المنخرطة في الصراع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.





وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء الحومية سبأ "تستمر المفاوضات 11 يوما، من أجل التوصّل الى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين".





أمّا رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف عبدالقادر المرتضى، فقال في تغريدة له على تويتر "نأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني".