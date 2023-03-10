بايدن: بيانات سوق العمل تظهر أن الاقتصاد "يسلك الاتجاه الصحيح"

اعلن الرئيس جو بايدن الجمعة ان الاقتصاد الأميركي يتعافى مع تراجع التضخم تدريجا فيما تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن الأميركيين يستعيدون التفاؤل.





وصرّح بايدن من البيت الأبيض "اقتصادنا يسلك الاتجاه الصحيح" مشيرا إلى ثقته في خفض معدلات التضخم. لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع سقف الديون الأميركية يشكل "أكبر تهديد" للاقتصاد.





وفي إشارة إلى بيانات التوظيف القوية التي صدرت الجمعة، قال بايدن إنه "مرتاج خصوصا" إلى مؤشرات تظهر أن أشخاصا كانوا لا يبحثون عن عمل في السابق، عادوا الآن إلى سوق العمل.





وتابع "الناس يعملون مجددا. إنهم يصبحون أكثر تفاؤلا بشأن مستقبلهم".