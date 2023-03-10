باريس تدعو طهران إلى "التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار"

فرنسا ترحب بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحبت فرنسا بالإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران خلال مدة أقصاها شهران، داعية في الوقت نفسه طهران إلى "التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجندر إن باريس تؤيد "أي مبادرة يمكن أن تساهم بشكل ملموس في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".