كندا تحظر واردات الألمنيوم والفولاذ الروسية

حظرت كندا الجمعة واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف القطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا.وكانت هذه الواردات تمثل قرابة 250 مليون دولار كندي (170 مليون يورو) في 2021 حسب أحدث البيانات الحكومية.ويتزامن ذلك مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% والتي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.كما يأتي ذلك في أعقاب حظر على الصلب فرضه الإتحاد الأوروبي العام الماضي.