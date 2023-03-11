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شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

أخبار دولية
2023-03-11 | 00:32
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شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي
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شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الجمعة دعمه جورجيا في سعيها إلى توثيق علاقاتها مع أوروبا، وفق ما أفادت المتحدثة بإسمه، وذلك بعد إجرائه محادثة هاتفية مع نظيرته الجورجية سالومي زورابيتشفيلي. 
     
وقالت المتحدثة سيرستين غاملين على تويتر إن شتاينماير قال لزورابيتشفيلي خلال محادثتهما "أنا ممتن لصوتك القوي والواضح من أجل الحرية والديموقراطية. الجورجيون يختارون الطريق إلى أوروبا".
     
ونقلت المتحدثة عن الرئيس قوله إن "ألمانيا تدعم جورجيا على المسار الأوروبي، وهذا المسار يشمل حرية الصحافة والمجتمع المدني". 
     
وكتبت زورابيتشفيلي على تويتر: "جورجيا تقدر الدعم الذي عبر عنه زميلي الألماني اليوم لمسار التكامل الأوروبي لجورجيا وتفاني الشعب الجورجي". 

أخبار دولية

ألمانيا

جورجيا

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