لي تشيانغ المقرب من شي جينبينغ رئيسًا للحكومة الصينية

لي تشيانغ المقرب من شي جينبينغ رئيسًا للحكومة الصينية

عين لي تشيانغ رئيسًا للحكومة الصينية السبت وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربًا من الرئيس شي جينبينغ.



وتشيانغ (63 عامًا) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحجر الفوضوي في مدينته.



ويكون رئيس الوزراء على رأس مجلس الدولة وترتبط وظيفته تقليديًا بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير سياسة الإقتصاد الكلي.



ولي تشيانغ الذي تمت ترقيته إلى المرتبة الثانية في الحزب الشيوعي في تشرين الأول ليست لديه خبرة على مستوى الحكومة المركزية، خلافًا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبًا.