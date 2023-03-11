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توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك

أخبار دولية
2023-03-11 | 01:29
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توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك
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توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك

توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية الجمعة توقيف خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في خطف أربعة أميركيين قبل أسبوع وقتل إثنين منهم في ماتاموروس في شمال شرق البلاد.
     
وكان الأميركيون الأربعة عبروا الحدود بشاحنة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية كارولاينا الشمالية واستهدفوا بإطلاق نار ثم خطفهم مسلحون في بلدة ماتاموروس الحدودية. وتحدثت السلطات المكسيكية أولًا عن فرضية "سوء تفاهم".
     
وقتل إثنان من الأميركيين الأربعة وعثر على الإثنين الآخرين في ما بعد أحدهما مصابًا بطلقات نارية والآخر سالم في ضواحي ماتاموروس. وقتلت سيدة مكسيكية من المارة في تبادل إطلاق النار. 
     
وقال مصدر في النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن الرجال الخمسة الموقوفين تركهم أعضاء في منظمة إجرامية تسمى "غالف كارتل" (كارتل الخليج) الخميس في أحد شوارع ماتاموروس بعد اتهامهم بعملية الخطف من دون إذن قادتهم داخل هذه المنظمة.

أخبار دولية

توقيف

المكسيك

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