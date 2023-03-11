الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين "عائدين" من ليبيا

أخبار دولية
2023-03-11 | 03:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين &quot;عائدين&quot; من ليبيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين "عائدين" من ليبيا

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين "عائدين" من ليبيا

حكم القضاء الفرنسي بالسجن 17 عامًا على فرنسي مغربي لإنضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في 2016 كما حكم على شريكته بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتهما بالمشاركة في منظمة إرهابية إجرامية.
      
وأرفقت محكمة الجنايات الخاصة عقوبة شعيب عطاف الجمعة بإجراء أمني لثلثي العقوبة وأمرت بإخضاعه لمتابعة إجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن. 
     
والمتهم (42 عامًا) من أوكسير (وسط فرنسا) ومقره في لوفرويل بالقرب من موبوج (شمال). وكان يحاكم منذ الإثنين بتهمة الإرتباط بمنظمة إرهابية إجرامية بسبب محاولات عدة للإلتحاق بشبكة تجنيد ومناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين 2013 و2017. 
     
وحوكمت أيضًا شريكته دنيا بنتفريت (41 عامًا) التي تخضع لإشراف قضائي منذ حزيران 2022. 

وحكمت عليها المحكمة بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ إثنتين منها وإلزامها بالخضوع لمتابعة إجتماعية وقضائية لمدة ثماني سنوات ومواصلة إجراءات "برنامج المواكبة الفردي وإعادة التأهيل الإجتماعي" لمكافحة التطرف في بيئة مفتوحة.
      
وقالت المحكمة عند صدور الحكم إنها "لم تكن تريد إعادة سجنها لعدم تعريض عملية إعادة التأهيل للخطر"، مؤكدة أن "القرار جاء قبل كل شيء في مصلحة طفليك".
     
وعطاف الملقب بـ"جهادي لوحة المفاتيح" في محيطه إنضم منذ فترة طويلة إلى الحركة الجهادية والتحق بالخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية.

أخبار دولية

القضاء الفرنسي

ليبيا

LBCI التالي
مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران
ثلاثة قتلى و34 مفقودا في غرق عبارة صغيرة في الغابون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

اختطاف ستة أقباط مصريين في ليبيا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-15

73 مهاجرا فقدوا و"قضوا على الأرجح" قبالة سواحل ليبيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-15

أ.ف.ب: 73 مهاجرا فقدوا و"قضوا على الأرجح" قبالة سواحل ليبيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-23

ماري كلود نجم لـ"عشرين 30": القضاء الفرنسي يضع يده على ملف المرفأ بسبب الضحايا الفرنسيين وهناك طلبات تعاون منذ 2020 ولقاء القاضي بيطار مع القضاة الفرنسيين ليس مفاجئًا إنما مسار بدأ منذ وقت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:58

مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
02:33

ثلاثة قتلى و34 مفقودا في غرق عبارة صغيرة في الغابون

LBCI
أخبار دولية
01:29

توقيف خمسة أشخاص يشتبه بخطفهم وقتلهم أميركيين في المكسيك

LBCI
أخبار دولية
00:45

محاولة لإطلاق صاروخ صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد للمرة الأولى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:11

محكمة برازيلية تستدعي بولسونارو للإدلاء بإفادته في قضية تلقيه مجوهرات من السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09

مخرج يلوح في الافق يجنّب مريض الكلى والضغط المزيد من الاعباء

LBCI
فنّ
2023-02-23

سعد لمجرد أمام القاضية: " لم أمارس الجنس إطلاقاً مع لورا بأي طريقة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يسهل العمل الطبوغرافي... شبكةٌ جديدة عبر الإنترنت أصبحت بمتناول يد المسّاحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل يعيق توفّر الاعتمادات المالية إجراء الانتخابات البلدية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الدشم والمسلحون في مخيم عين الحلوة ... هل يسبق الاشتباك تسليم القاتل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
11:38

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
اقتصاد
10:34

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز ونفت وجود نقص في مادة الطحين

LBCI
آخر الأخبار
09:53

ارتفاع طفيف بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
06:59

بعد انقطاع العلاقات بين السعودية وايران لسنوات... اتفاق على استئنافها واعادة فتحِ سفارتيهما

LBCI
خبر عاجل
07:25

الحلبي: تحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو ٥٧ ألف مستفيد من أفراد الهيئة التعليمية بدوامي قبل وبعد الظهر

LBCI
خبر عاجل
10:13

نصرالله عن الإتفاق السعودي - الإيراني: تطور مهم ولو سار في مساره الطبيعي من الممكن ان يفتح أفاقا في كل المنطقة ومن ضمنها لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:44

بيان سعودي إيراني صيني: اتفاق استئناف العلاقات يتضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

LBCI
اقتصاد
07:40

التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة