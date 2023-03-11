مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران

مقتل ضابطي شرطة في جنوب شرق إيران

قتل ضابطا شرطة بالرصاص الجمعة في إشتباكات مع "مجرمين مسلحين" في جنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت.



ووقعت المواجهات الجمعة في بلدة غولشن الواقعة في محافظة سيستان بلوشستان والقريبة من الحدود مع باكستان.



وقالت الوكالة إن "إشتباكًا مسلحًا بين ضباط الشرطة في منطقة غولشن التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان مع مجرمين مسلحين أدى إلى إستشهاد ضابطي شرطة في هذه المدينة".



ولم تذكر أي تفاصيل عن "المجرمين".



وأشارت الوكالة إلى أن "ضباط دورية في قضاء غولشن في سيستان وبلوشستان تعرضوا لهجوم من قبل الأوغاد أثناء قيامهم بمهمة أمنية لصلاة الجمعة وضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة".



وأوضحت أن "هذا الهجوم وقع بشكل مفاجئ وجبان واستشهد المقدم محسن بوديني والملازم إحسان شهركي على إثر إصابتهما بأعيرة نارية".



وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.



وتشهد المحافظة باستمرار إشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة من المسلمين السنة أو تجار مخدرات.



وشهدت عاصمة المحافظة زاهدان أعمال عنف إستمرت عدة أيام في نهاية أيلول خلال تظاهرات ضد إغتصاب مفترض لمراهقة نسب إلى شرطي.



وكان عدد من أفراد قوات الأمن من بين عشرات الأشخاص الذين قتلوا في أعمال العنف التي قامت السلطات بسببها بفصل إثنين من المسؤولين المحليين.