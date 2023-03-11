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مقتل حارس أمن وإصابة خمسة صحافيين وثلاثة أطفال بتفجير في أفغانستان

أخبار دولية
2023-03-11 | 06:04
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مقتل حارس أمن وإصابة خمسة صحافيين وثلاثة أطفال بتفجير في أفغانستان
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مقتل حارس أمن وإصابة خمسة صحافيين وثلاثة أطفال بتفجير في أفغانستان

قتلى وجرحى بتفجير في أفغانستان

قتل حارس أمن وأصيب خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح السبت، بانفجار قنبلة في مزار شريف في شمال أفغانستان، خلال احتفال مخصص لصحافيين، بحسب الشرطة وأحد المشاركين. 
 
وأوضح صحافي محلي اسمه عاطف عريان أصيب في أذنه أن بعد إلقاء مسؤول كبير في طالبان كلمة، غنّى أطفال النشيد الوطني "عندما سَمعتُ دويًا قوياً".
 
وأكد المتحدث باسم الشرطة في بلخ، محمد آصف وزيري، أنّ حارسًا كان يراقب المبنى حيث يقام الاحتفال في طابق سفلي قُتل، وأصيب خمسة صحافيين وثلاثة أطفال. 
     
وتابع عاطف عريان: "عندما وقع الانفجار سادت الفوضى، وحاول الجميع الهروب خوفاً من انهيار المبنى"، مضيفاً أنّ بعض زملائه "أصيبوا بجروح خطيرة". 
 
ونظم مركز ثقافي التجمّع بمناسبة "يوم الصحافيين الوطنيين". 
 
استهدفت هجمات صحافيين أفغان باستمرار قبل تولي طالبان السلطة في آب 2021. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العديد من تلك الهجمات. 
 
ويأتي هذا الانفجار بعد يومين من اغتيال حاكم ولاية بلخ وعاصمتها مزار شريف، في المدينة نفسها.  
 
وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشرته وكالة أعماق الدعائية التابعة له، إن محمد داوود مزامل قُتل الخميس بهجوم انتحاري في مكتبه نفذه مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية "سارع إليه وفجّر حزامه الناسف مستهدفاً إيّاه بشكل مباشر".
     
وأصبح محمد داوود مزامل الخميس أحد كبار مسؤولي طالبان الذين يُقتلون في مثل هذه الظروف منذ عودة الجماعة إلى السلطة في آب2021.
     
تراجع العنف في مختلف أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء طالبان على السلطة، لكن الوضع الأمني تدهور مرة أخرى مع تبني تنظيم الدولة الإسلامية عددا من الهجمات الدامية.
 
ويتشارك التنظيمان إيديولوجيا متشدّدة، ولكن تنظيم الدولة الإسلامية يكافح من أجل إقامة "خلافة" عالمية، بينما تسعى طالبان إلى قيادة أفغانستان مستقلة.
 

أخبار دولية

أطفال

تفجير

أفغانستان

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